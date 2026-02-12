هذا سبب عدم الانطلاق في تصنيع سيارات هاتين الشركتين

كشف وزير الصناعة، يحيى بشير، أن سبب عدم الانطلاق في تصنيع السيارات بالنسبة للشركات التي تحصلت على التراخيص المسبقة هو العقار الصناعي.

واوضح وزير الصناعة، أن هناك شركتين تحصلتا على الرخصة المسبقة والتي لا تسمح بالتصنيع. وأفضت الدراسات المنجزة إلى حد الساعة من طرف اللجنة التقنية إلى منح ترخيصين مسبقين. واعتماد نشاط واحد لتصنيع السيارات.

وأشار بشير، إلى أن مؤسسة ستيلانتيس الايطالية فيات دخلت مرحلة التصنيع. مضيفا أن شركة “شيري” تحصلت على الرخصة المسبقة بتاريخ 3 أكتوبر 2024 وهي في انتظار الحصول على عقار صناعي لتجسيد مشروعها. ومن ثم الحصول على الاعتماد النهائي. لأن الرخصة المسبقة لا تسمح لها بالتصنيع وانما عليها ايجاد قطعة ارضية لتجسيد المشروع. وعند انتهاء انجاز المشروع يعطى لها الاعتماد النهائي للدخول في مرحلة التصنيع. تابعا والثانية هيونداي موتورز الشركة الكورية الجنوبية التي تحصلت على رخصة مسبقة بتاريخ 21 افريل 2025 هي الاخرى في انتظار الحصول على العقار الصناعي. من ثم الحصول على الاعتماد النهائي لتجسيد المشروع. أما المشروعين المتبقين فهما في مرحلة واحدة مرحلة رفع التحفظات. والثاني حديث وهو قيد الدراسة سيتم الاعلان عنهما فور حصولهما على الترخيص المسبق.

كما تسعى الوزارة على جعل الوحدات المسترجعة رافعة حقيقية لانشاء نسيج الثورة الصناعية الحقيقية. من خلال اشراك مؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع الادماج المحلي.

