هذا سبب عدم انتظام توزيع المياه على المواطنين

كشف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروع، أن نسبة تسربات المياه الصالحة للشرب بلغت 40 بالمائة. كما أوضح وزير الأشغال العمومية، أن هذه التسربات تحول دون التوزيع المنتظم للمياه على المواطنين.

في حين، أشار رخروع، إلى أن المؤسسة الوطنية للمياه تعمل للقضاء على النقاط السوداء. التي تؤثر سلبا على هذا المورد الهام.

وكشف وزير الأشغال العمومية، لخضر رخروخ، أن السلطات إلتزمت بتموين المياه الشروب في رمضان بصفة منتظمة ولن يكون أثر على المواطنين.

وأشار الوزير رخروخ، في وقت سابق، إلى أنه مع تراجع تساقط الأمطار قمنا بطلب تسجيل برنامج إستعجالي إضافي قصد التحضير لشهر رمضان وموسم الإصطياف 2023. مشيرا إلى البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر حيث سيسمح بتموين المدن الداخلية 150 كلم لتغطية 80 بالمائة من إحتياجات الشروب.

وكشف رخروخ، في ذات السياق، أن برنامج توزيعها لشهر رمضان في الجزائر العاصمة. يتم تقسيم توزيعه على المواطنين على قسمين وحسب الشبكة. وستنقسم بين 50 بالمائة بشكل توزيع يومي و50 بالمائة بتوزبع يوم بعد يوم. مؤكدا أن التوزيع سيكون منتظم ولن يكون هناك أي تذبذب.

وأشار الوزير رخروخ، إلى أن الجزائر العاصمة كمثال لا الحصر، أنها إستفادت من المحلاة وسيتم ترك السدود من أجل توزيعها على باقي الولايات الأخرى غير المستفادة من مياه البحر. مشيرا إلى أن 18 بالمائة من الماء الشروب مخصص من البحر. وعلى المدى القريب سيتم الوصول إلى 40 بالمائة من الساكنة تمون من مياه البحر، وسيتم الوصول إلى 60 بالمائة. مؤكدا أن الكمية ستكفي لتغطية الشروب الموزع من أجل التوازن بين الجوفية والسطحية.