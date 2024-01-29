هذا سبب عدم قدرة هؤلاء المستفيدين من دفع فاتورات سكناتهم الكترونيا..!

عبر العديد من المواطنين المستفيدين من سكنات جديدة في إطار برنامج البيع بالإيجار “عدل”، عن استيائهم، لعدم تمكنهم من الولوج إلى المنصة الرقمية الخاصة بالدفع الإلكتروني.

وفي هذا الشأن، أوضح رئيس مصلحة العمليات التجارية بفرع عدل للتسيير العقاري، محمد نجيب الله حسان، في تصريح خص به “النهار أون لاين”، أن السبب راجع إلى نقطتين أساسيتين.

وأضاف محمد نجيب الله حسان، أن المستفيد، يستغرق وقت طويل في تحميل المعلومات الخاصة ببطاقة الدفع. ما يؤدي إلى غلق البرنامج تلقائيا لأسباب تقنية تتعلق بحماية معلومات المستفيد وكذلك نظام الإعلام الآلي من أي اختراق.

والسبب الثاني، يعود إلى أن المستفيد متخلف عن دفع الأقساط لمدة تزيد عن 4 أشهر كاملة. حيث أن هذه المدة كافية لشروع فرع “جاست ايمو”، في اتخاذ إجراءات ضد المستفيد عملا بأحكام المرسوم التفيذي01-105 المعدل والمتمم.