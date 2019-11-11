هذا سبب غياب براهيمي عن الخضر

غاب الدولي الجزائري ياسين براهيمي، عن القائمة الأخيرة للناخب الوطني جمال بلماضي، والخاصة بمواجهتي الخضر المقبلتين أمام كل من زامبيا، وبوتسوانا.

وكشفت مصادر “النهار”، أن غياب ياسين براهيمي، عن هاتين المبارتين، يعود لطلب هذا الأخير من الناخب الوطني، إعفائه من الحضور.

وجاء طلب الدولي الجزائري، بسبب ارتباطاته العائلية في الوقت الراهن، والتي تزامنت مع مبارتي الخضر المقبلتين.

يذكر أن الناخب الوطني جمال بلماضي، استنجد بلاعب نادي بارادو، آدم زرقان، لتعويض غياب براهيمي، عن مواجهتي زامبيا، وبوتسوانا.