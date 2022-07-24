هذا سبب غياب عادل إمام عن حفل زفاف إبنة أخيه

أثار غياب النجم المصري القدير، عادل إمام، عن حضور حفل زفاف إبنة شقيقه المنتج عصام إمام، قلق جمهوره على صحته.

وأوضح المنتج عصام إمام لصحيفة “اليوم السابع” قائلا: “الحمد لله الفنان عادل إمام بخير، وصحته جيدة. ولكن عدم حضوره حفل زفاف ابنتي جاء خوفا عليه من تعرضه لفيروس كورونا بعد انتشاره مرة أخرى. خصوصا أن قاعة الزفاف كانت مغلقة”.

كما حضر عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، في الاحتفال بزفاف ابنة شقيق الزعيم والذي أقيم داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.

ومن ضمن الفنانين الذين حضروا الحفل يسرا، ولبلبة، وهاني رمزي، وفيفي عبده، وأشرف زكي، والمخرج رامي إمام وغيرهم.

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