هذا سبب منع الرعي في بشار

أصدرت ولاية بشار، توضيحا بخصوص القرار المتضمن المنع المؤقت للرعي على مستوى إقليم الولاية بشار.

وحسب بيان للولاية، عرفت بشار لمدة طويلة جفافا حادا أثر على المنظومة البيئية وتنوعها.

وبعد تساقط الأمطار الأخيرة، استبشر الساكنة والفلاحين خيرا مع ارتفاع منسوب المياه. وكذا عودة الحياة البرية لطبيعتها تدريجيا

بنمو الغطاء النباتي وعدم هجرة الحيوانات والطيور المناطق أخرى.

وعلى اثر ذلك باشرت المصالح الفلاحية رفقة لجنة تقنية مختصة جمعت المتدخلين في ميدان الفلاحة وتربية المواشي على إعداد تقرير مفصل حول المراحل الحساسة التي يمر بها الغطاء النباتي المحلي.

وتم التنويه على ضرورة الحفاظ عليه من التدهور واتخاذ إجراءات علمية وعملية لجعله الجزء الهام في الدورة البيولوجية للغطاء النباتي والحياة البرية.

وعليه تم إصدار قرار ولائي يتضمن منع الرعي بصفة مؤقتة فقط خلال الأسابيع الأولى المهمة لنمو النباتات. بصفة تسمح باستغلاله بطريقة أفضل. ومنحه الوقت الإعادة تشكيله بصفة دورية تضمن توفر العشب لمدة أطول.

وطمأنت ذات المصالح، الفلاحين الموالين أن قرار منع الرعي بصفة مؤقتة يهدف إلى ضمان الكلأ للمواشي لمدة طويلة.

ودعت الجميع للمشاركة في إنجاح هذا الإجراء، كما أن المجال الإقليمي لولاية بشار مفتوح لكل الموالين المحليين والوافدين من كل ربوع الوطن بعد إتمام المدة المحددة نهاية فيفري 2025.