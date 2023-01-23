هذا سبب ندرة الحليب المدعم في ولاية سيدي بلعباس

تنقل أمس الأحد وفد من المجلس الشعبي الوطني، إلى ولاية سيدي بلعباس. لتشخيص أسباب مشكلة ندرة الحليب المبستر والمدعم والحليب الطازج. وكذا الاطلاع على واقع شعبة تربية البقر الحلوب باعتبار الولاية من بين الأحواض الخمسة الأعلى انتاجا. في هذه المادة على المستوى الوطني.

واستقبل الوفد، لدى وصوله، من طرف والي الولاية سمير شيباني. والذي كان برفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، ونواب الولاية وبعض المدراء التنفيذيين.

عقب ذلك، عقد أعضاء الوفد جلسة عمل مع الوالي والمدراء التنفيذيين لكل قطاعات الصناعة، التجارة، الفلاحة. إلى جانب رئيس الغرفة الفلاحية بالولاية ومدير مجمع جيبلي GPLAIT.

كما أجرى الوفد إثر ذلك سلسلة من اللقاءات على انفراد مع المسؤولين المعنيين. خصص الأول منها للاستماع إلى مدير الصناعة بالنيابة وطاقم، والذي شرح واقع الاستثمار في هذه الشعبة على مستوى الولاية، كاشفا أن الولاية تتوفر على عشر 10ملبنات. 8 منها في مرحلة الإنتاج واثنان 2 متوقفتان، وعبر بالمناسبة، عن تأسفه لعدم وجود مشاريع استثمارية جديدة في هذه الشعبة.

ضعف حصة مسحوق الحليب الموجه لهذه الولاية

بعدها استمع أعضاء الوفد الى مدير التجارة الذي قدم عرضا بالأرقام حول كمية الحليب المدعم المنتجة شهريا وسنويا. أشار فيه الى أن التموين بالحليب المدعم يغطي 37 بلدية من أصل 52 على مستوى الولاية. ما يعني أن 15 بلدية لا تستفيد من هذه المادة الأساسية.

كما أرجع ذات المسؤول أسباب هذا العجز في التغطية الى ضعف حصة مسحوق الحليب الموجه لهذه الولاية. وقد طالب بالمناسبة برفعها، موضحا، في نفس السياق، خريطة توزيع الحليب مع التدابير المتخذة لضمان سير هذه العملية بشكل عادل .

وبناء على ما تم تقديمه من معلومات، وجه بوثلجة والوفد المرافق له العديد من الأسئلة الهامة. تصب في مجملها حول العلاقة بين المديرية ومجمع Giplait و Onil وكذا البحث عن أسباب هذه الندرة. وتشخيصها قصد وضع ميكانيزمات ناجعة تضمن وصول هذه المادة الى المواطن الذي تبقى خدمته وتلبية مطالبه الشغل الشاغل للنائب.

كما استمع الوفد الى عرض لمدير المصالح الفلاحية يخص هذه الشعبة. تضمن بعض الأرقام حول كمية الحليب المنتج وعدد رؤوس الأبقار الحلوب التي تتم تربيتها بالولاية والتي بلغت 14702 بقرة. وهو رقم مرشح للارتفاع الى 21 الف في المستقبل القريب.

بعد استماعهم الى كل هذه الانشغالات والشروحات وجه أعضاء الوفد العديد من الأسئلة. تمثلت في طلب توضيحات تتعلق بالعدد الحقيقي للأبقار الحلوب. والدعم الذي يوجه لهذه الشعبة من الأعلاف، وكذا ما مدى تجند مصالح المراقبة لهذه المديرية وتنسيقها مع المصالح البيطرية .

وبعد نقاش عميق وشفاف، اتفق رئيس البعثة بوثلجة على خطة عمل تتضمن عقد اجتماع اليوم الاثنين. يحضره كل من مدير الغرفة الفلاحية ومديرية المصالح الفلاحية لتنسيق العمل والاطلاع على مزيد من المعلومات التي ستفيد عمل البعثة.