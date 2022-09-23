هذا سر كلمة تن تن التي قالها الفنان المصري هشام سليم قبل وفاته

كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر، عن سر كلمة تن تن التي قالها الفنان المصري هشام سليم قبل وفاته

وقالت عنبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصري، مساء الخميس، “كلنا زعلانين”، خاصة أنه توقع موعد رحيله.

وأضافت أنه منذ مساء أمس كان لديها معلومة أنه متبقي ساعات على رحيله. مؤكدة “من البارحة ليلا وأنا أعرف أن العد تنازلي بدأ. وهشام سليم نفسه قال للمقربين منه أنا سأمشي يوم 22 سبتمبر، وقال تن تن وفعلاً توفى 10 إلا 10”.

وتابعت، “محدش كان فاهم يعني إيه تن تن، ولكن بعد وفاته فهموا”.

وأشارت إلى أن هشام سليم شخصية مهذبة ومحترم وراقي. وكان يومه جميل، وعدد كبير صلى عليه، كان خفيف جداً ولم يرهق أحد”.

وقد انتقل إلى رحمة الله، الفنان المصري، هشام سليم عن عمر يناهز 64 عام. على أن يكون تشييع الجثمان بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة.

وهشام سليم هو ممثل مصري قام ببطولة العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات. وهو ابن لاعب الكرة المصري صالح سليم.

تخرج في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وكان أول ظهور له. من خلال أداءه دور ابن فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ميم.

درس هشام فى معهد السياحة والفنادق وتخرج فيه عام 1981. ثم درس الفن فى الأكاديمية الملكية بلندن من خلال دراسات حرة ودرس أيضًا اللغة الفرنسية.

علاقته بزوجته استمرت ما يزيد على 14 عامًا اكتسبا فيها الاحترام المتبادل الذى يعد أهم المكاسب لأى علاقة بين اثنين.

بدأ فى العمل التليفزيونى فى أواخر ثمانينيات القرن العشرين. وقدم مسلسلات (الراية البيضا، ليالى الحلمية، أرابيسك، هوانم جاردن سيتي، أماكن فى القلب، لقاء على الهواء).