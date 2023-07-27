هذا سعر التذكرة من الجزائر إلى سانت بطرسبورغ

كشف سفير الجزائر لدى روسيا، سماعيل بن عمارة، اليوم الخميس، عن سعر التذكرة ذهابا و إيابا من الجزائر إلى سانت بطرسبورغ.

وقال السفير، في تصريح صحفي على هامش إستقبال أول رحلة جوية مباشرة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار بولكوفو بسانت بطرسبورغ: “يبدأ سعر التذكرة ذهابا و إيابا من الجزائر إلى سانت بطرسبورغ انطلاقا من 59.703 دج. ومن سانت بطرسبورغ إلى الجزائر يبدأ السعر من 521 يورو شاملة جميع الضرائب”.

وأطلقت الخطوط الجوية الجزائرية أمس الرحلة الأولى المباشرة من مطار هواري بومدين الدولي باتجاه مدينة سانت بطرسبورغ، فيما شرعت الخطوط الجوية الجزائرية في بيع تذاكر الرحلات عبر مكاتب السفر و شبكة الانترنت.