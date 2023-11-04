هذا سعر العملات الأجنبية في “السكوار”!
شهد سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” وكذا الأجنبية الأخرى مقابل الدينار الجزائري ارتفاعا في السوق السوداء “السكوار” بالجزائر العاصمة.
ووصل سعر 100 أورو في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 23100 دينارا جزائريا للبيع و22900 دينارا للشراء.
ومن جانبه، يشهد الدولار الأمريكي استقرار في “السكوار”. حيث وقف عند 21900 دينار جزائري للبيع ومقابل 21600 دينار جزائري للشراء.
كما استقر أيضا الدولار الكندي، في السوق الموازية عند 15400 دينارا جزائريا للبيع و15600 دينارا للشراء على مستوى السوق الموازية.
وفي المقابل، ظل الجنيه الإسترليني في السكوار عند 26200 دينار جزائري للبيع. و26000 دينار جزائري للشراء.
هذه شروط فتح مكاتب الصرف وإعتمادها
وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية صدور شروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادهـا ونشاطها.
وتضمن العدد 69 من ذات الجريدة صدور نظام رقم 23-01 يتعلق بشروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادها ونشاطها.
ويحدد هذا النظام عمليـات بيــع مقابل العملـة الوطنيــة لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حـرة، لصالـــح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إطار حق أومنحة الصرف، لغرض السفر إلى الخارج، العلاج الطبي في الخارج، نفقات المهمة، ونفقات الدراسة والتدريب.
كما أن عمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في حدود الرصيد الباقي لديهم بالدينار، عند نهاية إقامتهم بالجزائر، والناتجة عن عملية تنازل عن العملة الأجنبية منجزة من قبل.
بينما عمليات شراء مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية من قبل أشخاص طبيعيين قابلة للتحويل بصفة حرة مقيمين أوغير مقيمين.
رخصة تأسيس مكتب الصرف
يوجه طلب الترخيص بتأسيس مكتب الصرف إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي قصد دراسته من طرف المجلس. ويرفق الطلب المذكور أعلاه، بالملف التأسيسي.
إعتماد مكتب الصرف
كما يتعين على مكتب الصرف الذي تحصل على الترخيص المنصوص تحت طائلة البطلان، طلب الاعتماد من المحافظ في أجل لا يتعدى اثني عشر 12 شهرا، اعتبارا من تاريخ تبليغ الترخيص المذكور أعلاه.