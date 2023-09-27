هذا سعر 100 أورو في “السكوار”!
شهدت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” مقابل الدينار الجزائري ارتفاعا طفيفا في السوق السوداء “السكوار” بالجزائر العاصمة.
وقد وصل سعر 100 أورو في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 22500 دينارا جزائريا للشراء و22800 دينارا للبيع.
ومن جانبه، يشهد الدولار الأمريكي استقرار في “السكوار”، حيث وقف عند 20700 دينار جزائري للبيع ومقابل 20500 دينار جزائري للشراء.
كما استقر أيضا الدولار الكندي، في السوق الموازية عند 15000 دينارا جزائريا للبيع و14800 دينارا للبيع على مستوى السوق الموازية.
وفي المقابل، ظل الجنيه الإسترليني في السكوار عند 25700 دينار جزائري للبيع. و25500 دينار جزائري للشراء.
المصادقة على نص تنظيمي يسير مكاتب الصرف
وصادق المجلس النقدي والبنكي مؤخرا على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وانشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف.
وحسب بيان بنك الجزائر هذا المشروع يهدف الى توفير الظروف الملائمة. التي من شانها تعزيز انشاء شبكة وطنية واسعة من هذه المكاتب.
وأضاف البيان ان “المجلس النقدي والبنكي قد صادق خلال دورته العادية. التي جرت يوم 21 سبتمبر 2023, برئاسة صلاح الدين طالب, محافظ بنك الجزائر, على مشروع نظام. يتعلق بشروط الترخيص وانشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف”.
ويندرج هذا النص تندرج في إطار مسعى تدريجي يهدف في مرحلة أولى الى توفير الظروف المناسبة. التي من شانها تعزيز انشاء شبكة وطنية واسعة من مكاتب الصرف. من أجل تسهيل عمليات الصرف لفائدة لجمهور الواسع.
كما تشمل نشاطات المجلس عديد العمليات, منها الخاصة بالحق اومنحة الصرف لفائدة المقيمين. من أجل الاسفار السياحية أو المهنية بالخارج، وتكاليف اجراء الدراسات و التربصات الخ…”.
ووفقا لذات البيان ان هذه المرحلة الجوهرية لإنشاء “شبكة منظمة ومضبوطة” لمؤسسات توفر خدمات الصرف المؤمن, ستتبع بمراجعة للقواعد المنظمة لعمليات الصرف هذه, تماشيا مع التطور الاقتصادي و الاجتماعي لبلادنا.