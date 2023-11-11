هذا سعر 100 أورو في السوق السوداء

شهدت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” مقابل الدينار الجزائري ارتفاعا غير مسبوقا في السوق السوداء “السكوار” بالجزائر العاصمة.

ووصل سعر 100 أورو في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 23100 دينارا جزائريا للبيع و23000 دينارا للشراء.

ومن جانبه، يشهد الدولار الأمريكي استقرار في “السكوار”، حيث وقف عند 21800 دينار جزائري للبيع ومقابل 21600 دينار جزائري للشراء.

كما استقر أيضا الدولار الكندي، في السوق الموازية عند 15400 دينارا جزائريا للبيع و15600 دينارا للشراء على مستوى السوق الموازية.

وفي المقابل، ظل الجنيه الإسترليني في السكوار عند 26200 دينار جزائري للبيع. و26000 دينار جزائري للشراء.