هذا سعر 1000 أورو في السكوار اليوم الإثنين

شهدت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” مقابل الدينار الجزائري استقرارا، اليوم الإثنين، في السوق السوداء بالجزائر العاصمة.

وقد ظل سعر 100 أورو في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة عند 22500 دينارا جزائريا للشراء و 22700 دينارا للبيع.

وبالتالي، فإن مبلغ 1000 أورو يساوي 225 ألف دينار جزائري للشراء و 227 ألف دينار للبيع.

الدولار لا يزال مستقرا

ومن جانبه، بقي الدولار الأمريكي هو الآخر في السكوار عند 20700 دينار جزائري للبيع ومقابل 21000 دينار جزائري للشراء.

أما الدولار الكندي، فقد انخفض في السوق الموازية، حيث بلغ 14500 دينارا جزائريا للشراء و 14700 دينارا للبيع.

وفي المقابل، ظل الجنيه الإسترليني في السكوار عند 25000 دينار جزائري وللبيع مقابل 25200 دينار جزائري.

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