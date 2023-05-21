هذا سعر 150 أورو في السكوار

شهدت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة الأورو مقابل الدينار الجزائري استقرارا في السوق السوداء بالجزائر العاصمة.

وقد ظل سعر 100 أورو في ساحة بور سعيد عند 22400 دينارا جزائريا للشراء و 22600 دينارا للبيع.

وبالتالي يتم صرف 150 أورو مقابل 33600 دج، فيما يتم شراء نفس المبلغ 33900 دج.

ومن جهتها، تستبدل العملة الأمريكية في السكوار مقابل 20200 دينار جزائري للبيع ومقابل 20600 دينار جزائري للشراء.

وفي المقابل، يمكن شراء العملة البريطانية بسعر 250.00 دينار جزائري، بينما يتم بيعها مقابل 252.00 دينار جزائري.

أما الدولار الكندي، فقد ببلغ 14800 دينارا جزائريا للشراء و 15000 دينارا للبيع على مستوى السوق الموازية.

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