هذا سعر 500 أورو في السكوار اليوم

لا تزال أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” مقابل الدينار الجزائري مرتفعة في السوق السوداء بالجزائر العاصمة.

وقد وصل سعر الأورو في السكوار صباح اليوم الجمعة إلى 22300 دينار جزائري للشراء و 22500 دينار جزائري للبيع.

وبالتالي، يتم بيع 500 أورو في هذا التبادل بـ 112500 دج، فيما يتم شراء نفس المبلغ بـ111500 دج.

أما الدولار الأمريكي، فقد جرى تداوله في ساحة بور سعيد فيما مقابل 20200 دينارا جزائريا للشراء و 20400 دينارا جزائريا للبيع.

وفي المقابل، استقرت العملة المملكة المتحدة عند 24700 دينارا جزائريا للشراء و 24900 دينارا جزائريا للبيع.

وأخيرا، ظل الدولار الكندي عند 14600 دينار جزائري للشراء و 14800 دينارا جزائريا للبيع في ساحة بورسعيد.

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