هذا شرط المملكة العربية السعودية للتطبيع مع إسرائيل

اكد الامير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ان التطبيع مع إسرائيل لن ينجح إلا بشرط السلام مع الفلسطنيين وإقامة فلسطينية.

واوضح الامير فيصل بن فرحان في حديت خص به “بلومبيرغ” ان “إقامة دولة فلسطينية سيكون شرطاً مسبقاً للمملكة لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل”

كما أضاف أن التطبيع يصب في مصلحة الجميع في المنطقة ولكن لن يتحقق إلا بشرط إعطاء الفلسطنيين حق إقامة دولة وهذا يعتبر من اولويتنا يضيف الوزير الخارجية السعودي.