هذا شرط صب شهادات التخصيص لموقعي عدل 1000 مسكن الحراش و700 مسكن براقي

التقى، فيصل زيتوني، المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة عدل، مع ممثلي مكتتبي 1000 مسكن الحراش، و700 مسكن براقي.

واستمع زيتوني الى انشغالات ممثلي المكتتبين والتي تخص وتيرة أشغال بالموقعين، وأخرى عن صب شهادات التخصيص.

وأكد أنه تم توجيه تعليمات صارمة للمدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر شرق من اجل متابعة هاتين المشروعين.

كما تم بالتنسيق مع المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع توجيه تعليمات صارمة لمؤسسة الإنجاز.

وفي حال عدم الإلتزام بها في أجل اقصاه 8 أيام، سيتم اتخاذ الإجراءات صارمة ضدها.

وبخصوص صب شهادات التخصيص أكد المدير العام ان عملية صب شهادات التخصيص بموقعهم سيتم حسب نسبة تقدم الأشغال.