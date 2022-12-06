هذا عدد الأدوية التي تمكنت الجزائر من تصنيعها محليا

أشرف وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، اليوم الثلاثاء، على عرض استراتيجية القطاع. على اعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني.

وأشار علي عون المداخلة ترتكز حول ثلاثة محاور وهي استمرار ترقية الاستثمار لانتاج الصيدلانية الوطني. ترقية الحاجيات للمواد الصيدلانية. وضع مخطط عمل لتصدير المواد الصيدلانية.

وأفاد الوزير أن إحصائيات القطاع كشفت عن 200 مؤسسة صيدلانية ناشطة في مجال الانتاج. 129 مؤسسة في انتاج المواد الصيدلانية تغطي الثلث.

وصرح علي عون أنه حاليا تتمكن الجزائر من تصنيع 2353 دواء مصنع محليا.

وأكد الوزير أن توفير المواد الصيدلانية وإنشاء مديرية اليقظة الاستراتيجية تابعة للوزارة. من اهداف القطاع ومرصد وطني يضم يعنى بتوفير الادوية.

وشدد عون على ضرورة تكييف بعض الاحكام التنظيمية لاستكمال المشاريع المتوقفة حاليا. مع مراجعة كيفية المصادقة على المستلزمات الطبية لتسوية جميع الملفات. وتذليل العقبات امام المنتجين لتشجيع الاستثمار.

كما أكد على تطوير آليات سير الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. من خلال تعزيز الموارد البشرية وتسهيل اجراءات التسجيل على مستواها.