هذا عدد الأشخاص الذين ينتقل إليهم “أوميكرون” بعطسة واحدة

قال فلاديمير بوليبوك الطبيب المختص في مجال المناعة، إن حامل متحور “أوميكرون” لفيروس كورونا، يمكنه نقل العدوى لحوالي مائة شخص عند العطس مرة واحدة.

وأضاف بوليبوك، في حديث تلفزيوني: “حتى الآن، لم يكن لدينا مثل هذا النوع من العدوى. كانت الحصبة تعتبر أكثر الأمراض المعدية، لكن أوميكرون تجاوزها حتى في هذا الصدد”. مشيرا إلى أن هذا المتحور من الفيروس. ينتشر بشكل فعال للغاية عن طريق الهواء بواسطة الإفرازات التنفسية. كالسعال من شخص لآخر.

و تابع الطبيب القول: “أعتقد أنه حتى خلال الكلام و التنفس الطبيعي و التثاؤب يمكن إطلاق رذاذ يحتوي على جزيئات من اللعاب و المخاط. فيه ما يكفي من الفيروسات لإصابة شخص آخر. إذا سعل أو عطس شخص ما بمفرده. فهذه الكمية تكفي لنقل العدوى إلى مئة آخرين”. مشددا في ذات السياق، على أن “أوميكرون”، خطير بشكل خاص على الأطفال.

وقالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلكين “روس بوتريبنادزور”، إنه تم تسجيل وجود سلالة “أوميكرون” في 13 منطقة روسية. وأشارت إلى أنه تم اكتشاف 305 حالات إصابة بهذا المتحور في البلاد. ووفقا لها، تم تسجيل حالات دخول هذه السلالة إلى روسيا من 25 دولة.

بدوره، ذكر وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن الوضع مع انتشار “أوميكرون” في الدول الأخرى صعب للغاية. لذلك يتم فرض حالة التأهب القصوى في منظومة الرعاية الصحية.

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دراسة تكشف مدة فعالية فيروس كورونا عند انتقاله بالهواء

كشفت دراسة طبية حديثة مدى فعالية فيروس كورونا في إصابة الأشخاص وانتقاله في الهواء. وأكدت الدراسة التي أجراها مركز أبحاث الهباء الجوي بجامعة “بريستول” البريطانية. أن فيروس كورونا يفقد قرابة 90 في المئة من قدرته على إصابتنا، في غضون 20 دقيقة من انتقاله جوا. وأضاف مؤلف الدراسة البروفيسور جوناثان ريد، أن ارتداء أقنعة الوجه والمحافظة على التباعد الاجتماعي، تمثّل أبرز الإجراءات للوقاية من كوفيد-19. كما أضاف لصحيفة “ذا غارديان” أن “الدراسات السابقة أكدت إستمرار فعالية الفيروس التاجي المعدي لثلاث ساعات، ولكن تجربتنا أثبتت عكس ذلك”.

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