هذا عدد الأيام المتبقية لشهر رمضان 2025

من المتوقع أن تكون غرة شهر رمضان القادم، يوم السبت الموافق للأول مارس 2025، وفقا للحسابات الفلكية. حيث تتحرى دار الإفتاء هلال رمضان في التاسع والعشرين من شهر شعبان. وبذلك يفصلنا حوالي 152 يوماً على حلول الشهر المبارك.

وينتظر المسلمون شهر رمضان المعظم بشوق متوجهين إلى الله عز وجل بالدعاء المأثور: “اللهم بلغنا رمضان”. وهو دعاء يعبر عن الرغبة في الوصول إلى الشهر المبارك واستغلاله في الطاعات والقربات.

“اللهم أعنا على صيام الشهر الكريم”

هذا الدعاء يعبّر عن طلب المساعدة من الله على الصيام والصلاة خلال شهر رمضان. واكتساب الثواب الذي يعدّه الله لمن يتقرب إليه بهذه العبادات.

كما يعبر عن الرغبة في أن يكون الشهر الفضيل مليئًا بالخير والبركة. و أن ينال المسلمون الثواب الأكبر من الصيام و الصلاة وأعمال الخير. والسعي إلى الحصول على مغفرة الله ورحمته، خلال الشهر الكريم، وتجاوزه عن الذنوب و الخطايا التي ارتكبها المسلم.

هذا الدعاء يعبر عن الرغبة في أن يبارك الله للمؤمنين في شهر رمضان. و أن يزيد في أعمالهم الخيرية وعبادتهم ويقبلها منهم.