هذا عدد الجزائريين الذين رفضت طلباتهم على تأشيرة شنغن

قدم الجزائريون أكثر من 239.900 طلب للحصول على تأشيرة شنغن لفرنسا في عام 2022.

وتشير إحصائيات تأشيرات شنغن إلى أن حاملي جوازات السفر الجزائرية. تقدموا بطلبات للحصول على إجمالي 239,927 تأشيرة شنغن لفرنسا في عام 2022.

ومن بين إجمالي عدد المتقدمين، تم منح 110.090 تأشيرة فرنسية، في حين تم رفض الوثيقة لـ 115.807.

وهذا يعني أن معدل رفض طلبات تأشيرة شنغن الفرنسية التي قدمها الجزائريون عام 2022 كان أعلى من معدل الموافقة.

أما بالنسبة للعدد الإجمالي للطلبات المقدمة لجميع الدول الأعضاء في منطقة شنغن. فتظهر البيانات أن الجزائريين تقدموا بطلبات للحصول على 392.053 تأشيرة شنغن قصيرة الأجل في عام 2022.

وفي العام نفسه، منحت دول شنغن تأشيرات دخول لـ 191.187 جزائري ورفضت منح تأشيرات لـ 179.409 جزائريين.