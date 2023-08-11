هذا عدد الحراڤة الذين حاولوا دخول أوروبا خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023

حاول ما مجموعه 176100 شخص الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي عن طريق عبور الحدود الخارجية للكتلة. بطريقة غير قانونية في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. وهو ما يمثل أعلى إجمالي تم تسجيله في الفترة من جانفي إلى جويلية منذ عام 2016.

وتم إجراء هذه التقديرات في التقرير الأخير الصادر عن وكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل (فرونتكس). في حين أظهر نفس التقرير أنه، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لوحظ وجود إجمالي زيادة بنسبة 13 في المائة في السبعة الأولى. أشهر من هذا العام.

وقالت فرونتكس إن طريق الهجرة الرئيسي لا يزال هو طريق وسط البحر الأبيض المتوسط . وبالتالي يمثل أكثر من نصف جميع عمليات الكشف على حدود الاتحاد الأوروبي.

إضافة إلى ذلك، أشارت الوكالة إلى أن عدد المعابر غير النظامية على هذا الطريق تضاعف. خلال الفترة من جانفي حتى جويلية من هذا العام ، أو بنسبة 115 في المائة.

وجاء في البيان: “لا يزال وسط البحر الأبيض المتوسط هو الطريق الأكثر نشاطًا إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام. حيث أبلغت السلطات الوطنية عن أكثر من 89000 حالة اكتشاف في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023. وهذا هو أعلى إجمالي على هذا المسار لهذه الفترة منذ عام 2017”. .

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الطريق قد يستمر في مشاهدة عدد كبير من عمليات الكشف غير النظامية بسبب المهربين. الذين يقدمون أسعارًا أقل للمهاجرين المغادرين من تونس وليبيا وسط منافسة شرسة بين الجماعات الإجرامية.