هذا عدد المترشحين المقبولين لأداء صلاة التراويح بالمهجر

قال وزير الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي أن مسابقة انتقاء المترشحين لأداء صلاة التراويح 1446 /2025 م بالمهجر، ستختتم اليوم بدار الإمام بالمحمدية.

وأضاف أن هذه المسابقة “عرفت هذه السنة و لأول مرة ترشح 1212. مشاركا وقد اختير منهم للمسابقة النهائية 198 قارئا”. لافتا إلى أن الأهم. هو اختيار أفضل من يمثل الجزائر و يرسخ للانطباعات الايجابية التي ترد دوما عن البعثات الجزائرية في الخارج”.

من جهة اخرى أكد بلمهدي لدى إشرافه عن انطلاق الدورة الثانية لتأهيل محكمي المسابقات القرآنية التي ضمت 80 محكما ومحكمة من مختلف ولايات الوطن. أن “الاهتمام بالتعليم القرآني تجاوز اليوم الحديث عن الحفظ والتلاوة، وتعداه إلى الإجازة والإتقان فيها. علاوة على تأهيلالمجيزين وتأهيل الطلبة المتفوقين”. مشيرا إلى أن “تنظيم هذه الدورة في قواعد التحكيم والتقييم يمكن أن يتطور مستقبلا إلى إنشاء معهد لتكوين الحكام”.

و قال أن “الجزائر تفتخر بتعداد منتسبي هياكل التعليم القرآنية المختلفة.والذي تجاوز 1,2 مليون منتسب”. مؤكدا أن “تطوير العمل في اتجاه خدمة التعليم القرآني الكريم يتم بمرافقة السلطات العليا في البلاد. يتقدمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

أكثر من ألف قارئ منتسب 1000 مقرئ لهيئات الإقراءالولائية

ولفت الوزير،إلى أن “عدد القراء بالجزائر المنتسبين لهيئات الإقراءالولائية. تجاوز 1000 مقرئ, وهو رقم مهم جدا يتوجب الاستثمار فيه والرقي به.وهو ما سيتجسد بإنشاء قريبا هيئة إقراء وطنية، تشابه الهيئة الوطنية للإفتاء.وذلك ضمن مسعى الارتقاء بنشاط التعليم القرآني في الجزائر”.

وقال أن “العمل متواصل على المستوى المركزي و المحلي للاستفادة والاستثمار. في المقرئين الذين يحوزون إجازة في القراءات العشر والسبع”.

وفي سياق حديثه عن المشاريع المقبلة للوزارة، أبرز بلمهدي أنه من”الممكن مستقبلا استحداث موسوعة للقراء الجزائريين ستسمح بالتعرف عليهم وعلى مسارهم العلمي ومشايخهم. إلى جانب مسعى مرافقة القراء المجازين بضمان انتسابهم للوزارة من خلال المصادقة الإدارية على إجازتهم في حفظ القرآن الكريم”.

كما كشف عن “وضع نص قانوني خاص بالمقرأة الالكترونية الجزائرية. التي تعرف انتساب طلبة من نحو105 دولة, حيث اصبح لهذا المعهد الافتراضي مكتب خاص. و ليس من المستبعد مستقبلا ان يصبح له مديرية”.