هذا عدد المسافرين الذين عبروا عبر المحطة البحرية لميناء الجزائر

سجلت حركة المسافرين عبور 202661 مسافر عبر المحطة البحرية لميناء الجزائر، مقابل 206411 مسافرا خلال نفس الفترة من سنة 2022. أي انخفاض ب- 1,83 بالمئة حسب ذات الحصيلة.

أما حركة نقل سيارات المسافرين فقد سجلت ارتفاعا خلال نفس الثلاثي لتبلغ 69372 مركبة. فيما قدرت خلال نفس الفترة من السنة الماضية ب 67807 مركبة بتسجيل زيادة ب 2,24 بالمئة.

و في مجال عائدات الموانئ و مقارنة بالثلاثي الـ3 من سنة 2022. سجل معدل مدة انتظار السفن في الميناء زيادة قدرها (+0,04 يوم) خلال الثلاثي الثالث من سنة 2023 .

وبخصوص نفس فترة المقارنة, سجل اتجاه نحو الانخفاض لمتوسط رسو السفن على الرصيف التي عالجتها المؤسسة من 3,27 يوما. خلال الثلاثي ال3 من سنة 2022 إلى 3,60 يوم خلال نفس القترة من سنة 2023. حسب الحصيلة التي أشارت إلى أن هذا التحسن يخص بشكل رئيسي سفن نقل الحبوب والحاويات/ الماشية وسفن الخاصة بنقل الزفت.