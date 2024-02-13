هذا عدد المستفيدين من منحة البطالة والتغطية الاجتماعية

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن عدد المستفيدين. من منحة البطالة الذين تقاضوا رواتبهم بلغ 2.013.819 شهر جانفي 2024.

وسعيا لرفع قابلية التشغيل للمستفيدين من هذه المنحة، وإلى غاية دورة أكتوبر 2023. تم توجيه وقبول 288.702 مستفيد من المنحة في أطوار التكوين. تخرج منهم 117.043 وتم توجيه 323.495 مستفيدمن منحة البطال نحو عروض العمل.

ومن أجل تشجيع المؤسسات الاقتصادية على توظيف المستفيدين من منحة البطالة. يسعى القطاع لوضع آليات وجملة من التحفيزات الخاصة بذلك.

إضافة إلى آليات أخرى تسمح بتطوير المهارات الفردية وتحسين قابلية التشغيل لدى المستفيدين من منحة البطالة. من خلال المشاركة في نشاطات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما بلغ عدد المستفيدين من التغطية الاجتماعية نهاية سنة 2023، ضمن نظامي الأجراء وغير الأجراء 30,2 مليون مستفيد.

بينما بلغ عدد المستفيدين من معاشات ومنح التقاعد المباشر والمنقول 3,8 مليون مستفيد، يتوزعون كما يلي:

– 3,45 مليون مستفيد من الصندوق الوطني للتقاعد.

– 373.904 مستفيد من التقاعد ضمن نظام غير الأجراء.

وقد تم تسجيل ارتفاع في عدد المنتسبين الجدد لنظام الضمان الاجتماعي بعنوان سنة 2023. ليبلغ1.038.424منتسب جديد، موزعين كما يلي:

– 905.438منتسب جديد لنظام الأجراء،

– 132.986منتسب جديد لنظام غير الأجراء.

كما ارتفع عدد المستخدِمِين (Employeurs) من 369.365 نهاية سنة 2021، إلى 423.212 نهاية سنة 2023.

وإلى غاية 31 ديسمبر 2023، بلغ إجمالي مداخيل الاشتراكات الخاصة بنظام الأجراء1.655 مليار دج. أي بزيادة قدرها156,3مليار دج مقارنة بالتقديرات المعلن عنها في قانون المالية لسنة 2023 والمقدرة بـ 1.498,72 مليار دج. بينما بلغت مداخيل نظام الأجراء1.397مليار دج سنة 2022.

من جهته، ارتفع إجمالي مداخيل الاشتراكات الخاصة بنظام غير الأجراء من76,85 مليار دج سنة 2022. إلى82,74 مليار دج سنة 2023، أي بنسبة 7,7%.