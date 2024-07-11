هذا عدد المسجلين في عدل 3 إلى غاية اليوم الخميس

بلغ عدد المسجلين عبر منصة التسجيل المخصصة لبرنامج البيع بالإيجار لسنة 2024 “عدل 3”, 1.232.628 ألف مكتتب, عبر كامل التراب الوطني, إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس, حسبما أعلنت عنه وزارة السكن والعمران والمدينة في بيان لها.

وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل ستتواصل في المنصة الرقمية الخاصة بالتسجيل ببرنامج عدل 3 يوم الغد الجمعة، 12 جويلية 2024 ابتداء من الساعة (08:00) صباحا إلى غاية السادسة (18:00) مساءً.

كما أكدت الهيئة ذاتها، ان العملية ستستمر كل يوم حتى يتسنى لكل مواطن التسجيل.