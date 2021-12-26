هذا عدد المشاريع التي تم رفع العراقيل عنها لحد الساعة

أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الأحد، عن تسجيل 83 حالة لرفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية.

وقال وزير الصناعة، في لقاء حول المشاريع الاستثمارية العالقة، إن رئيس الجهورية، عبد المجيد تبون. قد أمر برفع العراقيل عن المشاريع العالقة قبل نهاية السنة. بما في ذلك تكييف الأحكام القانونية ذات الصلة بالتعمير وإعادة شروط تصنيف الأراضي الفلاحية. التي أنجزت عليها مشاريع استثمارية.

وسجلت مصالح الوزارة 402 مشروعا استثماريا عالقا، نتيجة مقاربة بين وزارة الصناعة ووزارة الداخلية.

وبعد شهرين من العمل، تم تسجيل 83 حالة لرفع العراقيل، أي زيادة 26 مشروع زيادة عن المشروع الأول. و95 حالة في طريق رفع العراقيل.

بالإضافة إلى ذلك، 26 حالة تكفل على المستوى المحلي، و25 حالة تتعلق بعدم تجاوب المستثمرين لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وتتعلق إشكالية المستثمرين في هذه الحالة بعملية تزويدهم بالمياه أو الكهرباء أو الغاز. حيث طالب الوزير من المستثمرين التقرب من المصالح المعنية لدفع المستحقات المتعلقة بعملية الربط.

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