هذا عدد المكتتبين المقبولين في عدل 3

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، رياض قمداني، اليوم الثلاثاء عن عدد المقبولين في برنامج عدل 3.

وقال قمداني، على هامش اشرافه على انطلاق انجاز 1600 مسكن في اطار عدل 3 في ورقلة. أنه تم تسخير كل الامكانيات اللوجيستيكية لدراسة كل طلبات المكتتبين.

وأشار المدير العام لوكالة، إلى أنه تم معالجة 1281717 ممن قاموا بتفعيل حساباتهم وتحيين ملفاتهم. وتم قبول 911908 مكتتب في برنامج عدل 3.

