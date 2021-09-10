هذا عدد المواطنين الذين تم تلقيحهم خلال الأسبوع الأول من حملة التطعيم الكبرى

كشف مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة الدكتور جمال فورار أنه منذ إطلاق الحملة الواسعة في الرابع من الشهر الجاري. تم تلقيح قرابة مليون شخص.

ودعا فورار بالمناسبة إلى مواصلة العمل على نفس الوتيرة والالتزام بقواعد الوقاية لتأمين المجتمع وكبح انتشار الفيروس.

وفيما يتعلق بالرمز الشريطي للقاح (code QR)، قال الدكتور فورار أنه متوفر. وعلى الراغبين في الحصول عليه أن يتوجهوا إلى المراكز التي تمت فيها عمليه التلقيح. مشيرا إلى أن وزارة الصحة تعمل على جعله في متناول الجميع عبر الأرضية الرقمية.

وبخصوص تساؤلات المواطنين حول مدى فعالية لقاح سينوفاك الصيني. أوضح ذات المسؤول أن هذا اللقاح تم اعتماده من طرف المنظمة العالمية للصحة. وتسويقه على مستوى 9 دول أوروبية وهو لا يطرح أي إشكال.