هذا عدد المواطنين الذين تنقلوا عبر مترو الجزائر خلال 11 سنة

قال وزير النقل، كمال بلجود اليوم الخميس، فيما يخص الحصيلة السنوية لمترو الجزائر العاصمة ومشروع توسعته. أن مترو العاصمة، و منذ دخوله حيز الخدمة انطلاقا من 1 نوفمبر 2011 الى غاية 31 أكتوبر 2022. سمح بنقل أزيد من 261 مليون مسافر مع احتساب مدة التوقف عن الخدمة بسبب الجائحة. والتي امتدت من 22مارس الى غاية 7 اكتوبر 2021. اما عن إيرادات المترو فقد بلغت 11 مليار دج طيلة فترة الاستغلال.

أما بخصوص اشغال التوسعة ، ذكر الوزير ان الطول الكلي لشبكة الميترو المبرمجة في العاصمة. تبلغ 60،96 كم مع 58 محطة مبرمجة.

وأوضح ان 19،5 كم من هذه الشبكة هي حيز الخدمة. وتضم 19 محطة بينما 9،5 كم من شبكة المترو هي في قيد الإنجاز عبر الامتداد من محطة مركز الحراش إلى مطار الجزائر. و تشمل تسعة محطات قدرت نسبة الاشغال بها 74بالمئة.

أما محطة عين النعجة-براقي، و بخصوص الشطر الأول بطول 4،4 كيلومتر. و الذي يشمل أربعة محطات، فقد بلغت نسبة الاشغال به 72بالمئة. اما الشطر الثاني (1،76 كيلومتر ) فلم يتم تسجيله بعد، حسب الوزير.

وفي رده عن انشغالات عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع عن حزب جبهة التحرير الوطني حول مطار الجزائر الدولي. والإجراءات المتخذة لتحسين الخدمات على مستواه. أجاب الوزير انه يجري العمل لتحسين الهياكل و الخدمات و وخاصة منها المتعلقة بالمرضى و كبار السن.

كما أشار الى تصليح أجهزة النظام الآلي للدفع الخاصة بحضيرة السيارات. وتصليح المنشآت بتكثيف المراقبة على عملية أشغال النظافة التي تقوم بها شركات المناولة. مع وضع برنامج دوري للحفاظ على المعدات و كذا العناية بالمساحات الخضراء خارج المطار.