هذا عرضي في الحلال فمن تمد يدها ونعيش بسلام

اتصل رجل يبحدث عن الحلال يناشد زوجة تنسيه مر الأيام، وتعيد البهجة إلى حياته وتمسح ببسمتها وطيبة قلبها كل أحزانه.

رجل وجد نفسه وحيدا بعد أن رحلت زوجته إلى مثواها الأخير رحمها الله، تاركة له فراغا ملأه بالرضا والاحتساب.

إذا كما ذكرنا صاحب العرض رجل أرمل يبلغ من العمر 36 سنة، من ولاية المسيلة، ليس لديه أولاد.

يعمل كفلاح ويملك مسكن خاص، يتمنى أن يلاقيه القدر بزوجة تصونه وتحفظ أواصر الود معه.

زوجة تكون من إحدى ولايات الشرق أو وسط البلاد، سنها أقل من 35 سنة.

لا بأس إن كانت أرملة أو مطلقة بطفل، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

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الرقم السري: 133554

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