هذا فحوى مشروع إتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وفرنسا

وقع اليوم الأحد، وزير العدل الطيب لوح، مع نظيرته الفرنسية، نيكول بيلوبيه، إتفاقية، تنص على تسليم المجرمين بين البلدين.

ويأتي توجه الجزائر، في إطار صيغ الاصلاحات الهيكلية والمؤسساتية العميقة التي باشرت بها الجزائر مع مختلف الدول.

وقد جاءت هذه الآلية القانونية، من أجل تحيين اتفاقية تنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين الموقعة بين الجزائر وفرنسا.

وتعهد الطرفين، بأن يسلم كل منهما للآخر، المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة، لارتكابهم جرائم موجبة للتسليم.

كما تناولت المباديء الدولية المتعلقة بتسليم المجرمين، ولا سيما ما تعلق منها رفض تسليم مواطني كلا البلدين.

وتهدف هذه الالية الاتفاقية بالأساس، الى تنمية العلاقات الودية بين الجزائر وفرنسا، وفقا لمبدا المساواة والمصلحة المتبادلة.

بالإضافة لتعزيز التعاون الثنائي، في مجال التحقيق والملاحقة القضائية، ومكافحة الجريمة، حيث لا تشكل الحدود عائقا لإفلات الشخص من العقوبة.