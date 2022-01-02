هذا قرار وزير التربية حول إدراج الإنجليزية في التعليم الإبتدائي

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن إدراج اللغة الإنجليزية وككل اللغات الأجنبية في المحيط المدرسي في التعليم الإبتدائي يتطلب تحضيرا محكما وفق محطات تربوية وتنظيمية ضرورية.

وجاء قرار الوزير خلال رده على النائب بالمجلس الشعبي الوطني طالبي خولة بخصوص اللغات الأجنبية المعتمدة. حيث أكد أن وزارة التربية تعمل على تمكين التلاميذ من التحكم في لغتين أجنبيتين على الأقل. وذلك للتفتح حول العالم كما نص عليه القانون التوجيهي للتربية. كما تعمل الوزارة جاهدة على ترقية اللغة الإنجليزية والمدرجة ابتداء من السنة الأولى متوسط.

وأشار الوزير إلى أنه يجب إعادة النظر في منهاج اللغة الإنجليزية الذي يتطلب تجديد ملمح للخروج من الطور الثانوي. الذي يتوافق مع متطلبات حاجيات الجامعة من كفاءات لغوية ليتم الإسقاط على مرحلة التعليم الإبتدائي.

بالإضافة كذلك إلى توفير وتحضير مختلف الوسائل وهي الوسائط الديداكتيكية والدعائم من كتب وأشرطة سمعية بصرية مناسبة. بالإضافة كذلك إلى التكوين والتدريب أثناء الخدمة للأساتذة المعنيين بهذه المرحلة التعليمية _ يضيف وزير التربية _

وأشار وزير التربية في رده أن تعليم لغة أجنبية أو لغتين أجنبيتين واسعتي الانتشار للأطفال هو تزويدهم بأدوات النجاح وتمكن التلاميذ من الإطلاع مباشرة على المعرفة العالمية. والتفتح على ثقافات أخرى وإحداث نوع من التمفصل الناجح بين مختلف شعب التعليم والتكوين المهني والتعليم العالي. وكذا التطور الحاصل في مجال التواصل اللغوي ومكانته في التعاملات الإقتصادية.

كما أكد الوزير على ضرورة إعتماد مبدأ المرونة حتى يحدث تكاملا بين اللغات الأجنبية المعتمدة في إطار الممارسات التعليمية. لذا فإن إدراج اللغة الإنجليزية وككل اللغات الأجنبية في المحيط المدرسي في التعليم الإبتدائي يتطلب تحضيرا محكما وفق محطات تربوية وتنظيمية ضرورية.