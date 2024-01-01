هذا ماتحتويه النسخة الجديدة لبطاقة الشفاء

قال مدير الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، وكالة ولاية الجزائر ضياء الحق بوقطوف. أن النسخة الجديدة لبطاقة الشفاء التي أطلقها مؤخرا الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية. تضمن حماية أكبر للمعلومات الشخصية وتوفر عدة خدمات لفائدة المؤمن لهم إجتماعيا وذوي الحقوق.

وأشار بوقطوف في تصريح “لوأج”، أن شريحة النسخة الجديدة لبطاقة الشفاء تحتوي على 40 وصفة طبية إلكترونية لفائدة المؤمن لهم إجتماعيا وذوي الحقوق. حيث أنه من بين مميزات هذه البطاقة أيضا أنها تسمح للمستفيد بالاطلاع على كل الأدوية الموصوفة والمستلمة. وتضمن حماية أكبر للمعلومات الشخصية للمؤمن له إجتماعيا. وهذا بفضل إدراج الرمز الخاص، الى جانب مدة صلاحيتها التي تقدر ب 10 سنوات.

أما بخصوص الحملة التي أطلقها الصندوق للتأمينات الاجتماعية إبتداء من 19 ديسمبر 2023، أشار ذات المسؤول إلى أن الهدف منها هو التعريف بمختلف الخدمات التي تضمنها بطاقة الشفاء. مبرزا أن كل الحائزين على هذه البطاقة، سواء في نسختها الأولى أو الثانية، يمكنهم الإستفادة من الأدوية في إطار نظام الدفع من قبل الغير. في حدود مبلغ قدره 5000 دج عوض 3000 دج. كما كان عليه الأمر سابقا، ويستثنى من هذا الإجراء المصابون بالأمراض المزمنة الذين يتم التكفل بهم بنسبة 100 بالمائة.

وأضاف بوقطوف، أن عصرنة نظام بطاقة الشفاء تندرج أيضا في إطار تبسيط الاجراءات المتبعة في عملية تعويض الأداء والتحكم في طرق التسيير عبر الحفاظ على التوازنات المالية. إلى جانب السماح بـ”التسوية السريعة للفواتير والتقليص من حجم الوثائق المتعلقة بذلك”.

للإشارة، فقد بلغ العدد الاجمالي للمؤمن لهم اجتماعيا المنتسبين لوكالة ولاية الجزائر 1.538.793. فيما وصل عدد ذوي الحقوق إلى 1.621.499. كما تتعامل الوكالة مع قرابة 300 صيدلي متعاقد، الى جانب أطباء معالجين وصانعي النظارات الطبية. وعيادات جراحة القلب ومراكز تصفية الدم وعيادات التوليد ومتعاملي النقل الصحي.