هذا ماجاء به مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021

جاء في مشروع يتضمن الموافقة على الأمر 07-21 المؤرخ في 27 شوال 1442 الموافق لـ8 جويلية 2021 والمتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة 2021. مراجعة قانون الميزانية. اضافة الى تحسن طفيف لللنمو الاقتصادي.

وحسب مشروع القانون فقد تم تأطير الميزانية التكميلية لسنة 2021 وفق المؤشرات الاقتصادية والمالية التالية:

40 دولار أمريكي لبرميل البترول كسعر مرجعي.

– 45 دولار أمريكي لبرميل البترول كسعر سوق.

– 142.2 دينار جزائري للدولار الأمريكي الواحد بالنسبة لمتوسط سعر الصرف.

– 4,9 % كمتوسط لنسبة التضخم السنوية.

ومن أبرز التغييرات المستحدثة مقارنة بالتأطير الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2021 تخص مجاميع الاقتصاد الكلي التالية:

كما تم مراجغة قانون الميزانية بزيادة قدرها 529.7 مليار دج أي بنسبة 6.17 بالمائة منها 350.0 مليار دج لنفقات التسيير و 197.7 مليار دج لنفقات التجهيز.

بينما ايرادات الميزانية بزيادة 3.7 مليار دج أي بنسبة 6.03 بالمائة نتيجة للأثر المشترك بين الزيادة المتوقعة في الجباية البترولية + 7.8 مليار دج والانخفاض المتوقع في المواد العادية – 4.2 ملبارر دج.

إضافة الى تحسن طفيف لللنمو الاقتصادي يبلغ 4.21 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2021 بتقدير 3.98 بالمائة.

في حين الناتج الداخي الخام خارج المحروقات بنسة + 3.18 مقابل +2.42 بالمائة المتوقع في قانون المالية لسنة 2021 أي بفارق قدره 0.69 بالمائة.

كما جاءت المؤشرات الرئيسية للأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 لتأطير الاقتصاد الكلي والمالي كما يلي: