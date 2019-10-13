هذا ماجاء في الفصل الأول من قانون المحروقات الجديد

حدد قانون المحروقات الجديد كافة التشريعات والقوانين الخاصة بالنشاطات المتعلقة بالمحروقات وإستغلالها.
وجاء في الفصل الأول من قانون المحروقات أن كل عمليات استغلال المواقع الأبار و المواقع البترولية تخضع للقوانين الجزائرية مع احترام كل معايير الحفاظ على المحيط.
و تشمل هذه الانشطة عمليات الاستكشاف، البحث، التقدير ، و تطوير واستغلال الهيدروكربونات.
كما تخضع كل أنشطة الفصل، والتجزئة ، والضغط ، والجمع والخدمة ، والتخزين في الموقع ، ومرافق التخلص من المواد الهيدروكربونية لقوانين و سلطات جزائرية
وستشرف الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات،”أل نفط”،والوكالة الوطنية لمراقبة نشاطات المحروقات بصفتها السلطة الوحيدة على تطبيق هذه القوانين.
وستخضع كل الشركات الوطنية و الأجنبية في نشاطاتها المتعلقة كيفية استغلال المحروقات وتخزينها ونقلها وبيعها لقوانين جزائرية بحتة.
وبخصوص عمليات استخراج الغاز حدد ذات القانون كل الإجراءات و الطرق التي تحافظ على إحتياطات الجزائر من هذه المادة.
كما تم التشديد في الفصل الأول على استرجاع كل المواد الكيميائية المستخدمة في باطن الأرض أثناء عملية الإستخراج.
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