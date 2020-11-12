هذا ماجرى في اليوم الخامس من محاكمة عبد المومن خليفة

شرعت اليوم الخميس هيئة دفاع عبد المومن خليفة المتهم الرئيسي في فضيحة القرن في المرافعة لصالح موكلها

البداية تكون بالرجوع لبدايات عبد المومن خليفة

هيئة الدفاع: خلال انشاءه لهذا البنك من خلال الاجراءات القانونية عبد المومن خليفة تقدم للبنك الدولي بعد تقديمه كل الضمانات القانونية لفتح البنك

هيئة الدفاع: سنطرح سؤال لماذا تم دفع الأموال لانه مؤسسة مالية جزائرية وليست مؤسسة مالية اجنبية ووعملية وضع الاموال في البنك ليست مخالفة للتشريع.

هيئة الدفاع: لماذ انطلق المشكل في 2003 لماذا لم ينطلق في 2000 .. ملف عبد المومن خليفة تم تعين مسير في 2003 هل حول ملفو للقضاء لا طبعا

هيئة الدفاع: منذ بداية المحاكمة ونحن نتكلم عن مسير بنك الخليقة وليس عن بنك الخليفة كبنك.

هيئة الدفاع: انك تبني ملف كامل على اشعارات مزورة وعلى غياب الاموال كيف هذا هو ترك 93 مليار دينار اين هي ؟

هيئة الدفاع: عبد المومن خليفة كان أول شخص يقوم بفتح مؤسسة مالية خاصة بعد 16 سنة هيئة الدفاع: نطرح سؤال اليوم أموال الخليفة أين هي ؟ نحن نقول أن اموال خليفة تم تحويلها بلي راهو فيلصيغة أنساج

هيئة الدفاع: المشكل كان في المتصرف الاداري لي اخذ مسؤولية لمدة شهر ونصف في تلك المرحلة واتخذ اجراءات بوقف الدفع.

هيئة الدفاع : الخليقة كانت لديه حسابات مع النظام السابق بمصطلح “مادعمنيش في الحملة الانتخابية راح نتخلى عليك ” من هنا كان منطلق افلاس الخليفة وبداية السقوط وتوجيه هذه التهم له

هيئة الدفاع: كذلك كان الهدف من هذه التهم هو استعمال ملف الخليفة في إبعاد اشخاص لاتريدهم هذه الفئة لتقلد مناصب في الدولة باستعمال ملف الخليفة

هيئة الدفاع: مشاكل الخليفة بدأت مع الخطوط الجوية للخليفة خاصة انو كام يسهل تنقل المواطنين وخاصة كام يزعج شركات أجنبية أخرى دخل معاها في منافسة شرسة

هيئة الدفاع: في سنة 2003 كان يشغل اكثر من 20 ألف شاب جزائري في 65 وكالة كان يشتغل عندو 7 آلاف موظف

هيئة الدفاع: عنذالرجوع لكلام المفتشية نجد ان كلام المفتشية هو نفس كلام الضبطية يغني هناك مطابقة بما يسمى بالاموال المذكورة في الاشعارات والصندوق.

هيئة الدفاع: نتجه للاشعارات التي جاءت بأمر من الخليفة كما يزعم نخن نعلم انه هناك تحقيق أين هي الاتصالات أو اوامر الفوقية خليفة ملف كبير يحاكم عليه الخليفة لكنه ملف ناقص.

هيئة الدفاع: النصب والاحتيال على ماذا هو مدير عام يلزم يدير اشهار للبنك تاعو من خلال توظيف أشخاص يقومون بعملية الإشهار اما بخصوص البطاقة الممنوحة هي في نظر القانونوالحزائري لاتعتبر لا إمتياز لا رشوة.

هيئة الدفاع: اليوم عندنا ملف واحد وهم ضحايا العصابة لكن بإملاءات نفهمهما كلها .. املاءات كان الهدف منها القضاء على المنافسين بتشويههم باستعمال ملف الخليقة لتشويه صورتهم

هيئة الدفاع: نطلب رفع الحجز عن كل ممتلكاته الخليفة عندو سيارة ومصنع صغير هذا واش عندو ماعندو والو

هيئة الدفاع: موكلنا عمل في الخارج أتى بالاموال أراد الاستثمار في البلاد لكن العصابة كسرته لخدمة مصالحها سنة 2013 احضروه من اجل القيام بحملة انتخابية فقط.

هيئة الدفاع: التصفية لمؤسسة مالية تخضع لرقابة اللجنة المركزية بماوفي ذلك المتابعات القضائية من خلال تخصيل الاموال وتسديدها من له الحق في متابعة عبد المون خليقة هي ةزارة المالية والبنك أين هم

هيئة الدفاع: بعد 18 سنة المصفي يقوم باستدعاءات للزبائن لاخذ اموالهم هنا نجد ان الاموال ظهرت فجأة بعد ان اختفت لمدة طويلة.

هيئة الدفاع: بعد هذه الفترة الطويلة اليوم تظهر أنه هناك مغالطة بين الذي قام بالتفتيش في الوكالة الرئيسية والوكالات وهو مايثبت وجود العديد من التجاوزات بعد مرحلة عبد المون خليفة اتكلم عن مرحلة المسير

هيئة الدفاع: نطلب البراءة لموكلنا من كل التهم الموجهة له