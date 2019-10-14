هذا ماجهزته السُلطات الفرنسية خوفا من الجماهير الجزائرية

تولي السُلطات الفرنسية أهمية خاصة للمواجهة الودية المُرتقبة بين المنتخب الوطني ونظيره الكولومبي، والتي ستُلعب سهرة يوم غد الثلاثاء.

ووصفت جريدة “ليكيب” هذا الموعد بـ”الودية الشائكة”، باعتبار أن الجهات الأمنية مُتخوفة من حدوث تجاوزات من طرف جماهير الخضر.

ووفقا لذات المصدر، فإن إدارة ملعب “بيار موروا”، خصصت 250 عون ملعب، من أجل تفادي أي مشاكل.

وإضافة الى هذا فإن شُرطة “فيلانوف داسك” ستُخصص عددا مُهما من عناصرها “400 فرد”، من أجل التواجد في الملعب وضواحيه.

وتحدث مصدر أمني قائلا :”منذ ترسيم اللقاء، وضعناها باللون الأحمر، لإمكانية وقوع خروج عن النظام العام”.