هذا مادار بين بن صالح وبدوي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية

إستقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس بمقر رئاسة الجمهورية، الوزير الأول، نور الدين بدوي،حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر،أن اللقاء تناول مناقشة حالة الأوضاع السياسية والإقتصادية ببلادنا، حيث قدم بدوي عرضا مفصلا حول أهم الاجراءات

التي إتخذتها الحكومة وفق توجيهات رئيس الدولة، خاصة ما تعلق بتوفير المواد الغذائية واسعة الإستهلاك خلال كامل الشهر الكريم،وتفعيل آلية الأسواق الجوارية.

وتم التأكيد بهذا الخصوص على إحترام الأسعار المرجعية وإيلاء العناية الكاملة لملف المساعدات الإجتماعية للعائلات التي تستحقها.

وعرض كذلك الوزير الأول، إضافة إلى هذا، تقريرا مفصلا عن سير التحضيرات ذات الصلة بالإنتخابات الرئاسية المقبلة

بداية بالمراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية، وكذلك مباشرة ومواصلة سحب إستمارات الترشح إلى جميع الترتيبات المتعلقة بالجوانب المادية التي وفرتها الحكومة.

وبالمناسبة، أكد رئيس الدولة على ضرورة إحترام الآجال والمواعيد التي ينص عليها الدستور وقوانين الجمهورية في هذا السياق

مع توفير كل الشروط والآليات اللازمة لإجراء هذه الإستحقاقات الهامة بكل شفافية ونزاهة وموضوعية، يضيف المصدر ذاته.

كما ألح رئيس الدولة على ضرورة إبقاء كل قنوات التشاور والحوار مفتوحة مع جميع الجهات والشركاء المعنيين بإنتخابات الرابع من جويلية المقبل”.

هذا وقد تم التطرق إلى نقاط أخرى، يضيف بيان رئاسة الجمهورية