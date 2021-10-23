هذا ماسيناقشه طبي لتنفيذ البرنامج الرئاسي في قطاع العدالة

كشف وزير العدل عبد الرشيد طبي أن الإجتماع الذي عقده مع إطارات الإدارة المركزية ورؤساء المجالس والنواب العامين لدى المجالس القضائية. هو الأول من نوعه لهذه السنة القضائية وسيتناول مواضيع ذات العلاقة بتحسين نوعية العمل القضائي وتطوير مستوى أداء مرفق العدالة.

وسيخصص لمناقشة مجال العمل القضائي إلى إدارة الدعوى العمومية في قضايا الفساد والتعامل مع الرسائل المجهولة وقضايا المساس بالنظام العام. وتقييم نظام المثول الفوري ونظام المحاكمة عن بعُد، انطلاقا من الأحكام الدستورية التي تكرست في القانون ويجري العمل لتجسيدها على مستوى الممارسة القانونية.

وفي إطار مخطط الحكومة، أكد الوزير على تنفيذ البرنامج الرئاسي، في سياق ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة،الذي يقوم محورها على اقامة دولة القانون.

ويجري العمل على مراجعة القانونيين العضويين المتعلقين بالقانون الأساسي للقضاء، والمجلس الأعلى للقضاء. وتكييفهما مع الأحكام الدستورية الجديدة، ومراجعة مدونة اخلاقيات مهنة التقاضي، ووظيفة التفتيش القضائي الرامي إلى الوقاية من التقصير وتحقيق الجودة في العمل القضائي.

بالموازاة مع إنشاء الاقطاب المتخصصة لمحاربة القضايا الاقتصادية والمالية ومحاربة الجريمة السيبيرانية. ولأجل تحقيق هذا أصبح العمل والاعتماد اكثر على القضاة الذين يحوزون على شهادات عليا، ولهم دراية علمية كافية بهذه التخصصات .

مضيفا ان المرحلة تقتضي مراجعة منظومة تكوين القضاة بإعادة النظر في شروط للالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء. وتعزيز ها بما تحتاجه من الكفاءات العليا للتدريس والشروع في استحداث نص خاص بتصنيف الجهات القضائية لضمان تغطية متوازية.

وبخصوص القضاء الاداري فقد تم مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بمجلس الدولة وتكييفه مع احكام الدستور. والتفرغ لمهامه كجهة قضائية للطعن بالنقض والتكفل بأحكام المادة 179من الدستور لضمان الحق في التقاضي على درجتين.

ونوه طبي بأن عملية مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي امنات الضبط والاسلاك المشتركة ومراجعة أساليب التسيير وتحسين نوعية العمل القضائي والمرفقي. خاصة موضوع التحصيل الذي يولي أهمية قصور لتمكين الموظفين، مكن الاستفادة بما قرره القانون لهم، وسيتم تجسبده في القريب العاجل، بعد مراجعة المرسوم الخاص به.

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