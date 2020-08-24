هذا ماصرح به محمد شرفي عقب لقائه رئيس الجمهورية

صرح رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات عقب لقائه مع رئيس الجمهورية تم تحديد أوّل نوفمبر القادم تاريخ الإستفتاء على مشروع الدستور.

وقال محمد شرفي قدمت لرئيس الجمهورية عرض حول جاهزية اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات للأخد بجدية وفي الوقت المناسب لإعداد هذا الموعد المهم.

كما قال شرفي أنه تطرق مع الرئيس تبون إلى الإشكاليات المادية والقانونية التي يتطلب معالجتها.

وأضاف شرفي أن الرئيس تبون قرر بعد إطلاعه على معطيات العرض المقدم من رئيس اللجنة على أن يكون تاريخ أول نوفمبر 2020 موعد للإستفتاء على مشروع الدستور.

وذكر شرفي أن رئيس الجمهورية قد أعلن في وقت سابق أن تاريخ 1 نوفمبر سيكون موعد إفتتاح المسجد الاعظم أين إقترن التاريح بموعدين هامين

اين سيدشن الرئيس تبون المسجد الاعظم والشعب يمارس حقه من خلال إبداء رأيه حول مشروع تعديل الدستور.

وجاء هذا اللقاء في إطار الإستعدادات لللإستفتاء الشعبي حول مشروع تعديل الدستور