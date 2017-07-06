هذا ماطلبه بادو الزاكي من الوزير الأول تبون !!..

الرياضة
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هذا ماطلبه بادو الزاكي من الوزير الأول تبون !!..
بقلم عطار براهيم

رصدت عدسات كاميرات التلفزيون الجزائري في حفل تتويج شباب بلوزداد بكأس الجزائرية،أمس الأربعاء، رصدت مدرب العقيبة وهو يهمس في أذن الوزير الأول عبد المجيد تبون خلال تسليمه هذا الأخير للميدالية الذهبية.

وكشف المدرب المغربي، لشباب بلوزداد في تصريحات صحفية عقب اللقاء، عن الحديث الذي دار بينه وبين الوزير تبون، حيث طلب منه فتح الحدود الجزائرية المغربية، قائلا: أنا لا أفهم في السياسة لكن أطلب منك أن تفتح الحدود بين الجزائر والجارة المغربية.

يذكر أن عقد الذي يربط المدرب بادو الزاكي، بشباب بلوزداد قد إنتهى وقد أمضى المدرب في فريق طنجة المغربي.    

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