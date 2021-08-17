هذا ماعثر عليه المحققون في هاتف الضحية “جمال بن اسماعيل”

كشفت المصالح المختصة للأمن الوطني أنها إستطاعت إسترجاع الهاتف النقال الخاص بالضحية “جمال بن اسماعيل“. كما تم إلقاء القبض على 25 مشتبه فيهم آخرين في القضية

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه مواصلة للتحقيقات التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني في قضية إغتيال الشاب جمال بن إسماعيل بمدينة الأربعاء نايث إيراثن بولاية تيزي وزو. تمكنت مصالحها المختصة وباستعمال التقنيات الحديثة، من استرجاع الهاتف النقال ملك للضحية.

وأضاف البيان، أنه خلال عملية استغلال الهاتف النقال الخاص بالضحية. إكتشف المحققون حقائق مذهلة حول الأسباب الحقيقية لقتل الشاب جمال بن إسماعيل. والتي ستفصح عنها العدالة لاحقاً، نظرا لسرية التحقيق.