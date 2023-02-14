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قناة النهار

“هذا ماقالته الفنانة عتيقة عن عثمان عريوات..”كي تشوفو واقف تضحك

بقلم قناة النهار
“هذا ماقالته الفنانة عتيقة عن عثمان عريوات..”كي تشوفو واقف تضحك
cinema
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“هذا ماقالته الفنانة عتيقة عن عثمان عريوات..”كي تشوفو واقف تضحك

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