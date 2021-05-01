هذا ماقالته المجاهدة جميلة بوحيرد بعد إصابتها بفيروس كورونا

تحدثت المجاهدة والرمز جميلة بوحيرد عن وضعها الصحي بعد اصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد نقلها منذ اسبوع الى مستشفى مصطفى باشا الجامعي.

وحسبما ذكره موقع “سكاي نيوز عربية” في اتصال له مع المجاهدة جميلة بوحيرد قالت هذه الأخيرة “سأتحسن بإذن الله، سلامي لكل الشعب الجزائري والعربي وكل من يسأل عني”.

وأضافت بوحيرد، البالغة من العمر 85 عاما،: “شكرا للطاقم الصحي في المستشفى، لقد اهتموا بي كثيرا. أطباء الجزائر لديهم كفاءة وأنا أثق بهم”.

و مع استمرار تحسن حالتها الصحية التي تبدو إلى حد الآن مستقرة ،يأمل المقربون من بوحيرد أن تغادر المستشفى الأحد أو الاثنين.

وتزامنت إصابة بوحيرد بكوفيد، مع عودة الإصابات في الجزائر إلى الارتفاع بشكل مفاجئ خلال الأسابيع الماضية.

وقد بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الجزائر 122108 حالة،بينما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 3253 حالة، وذلك منذ انتشار الفيروس في البلاد في مارس 2020