قناة النهار هذا ماقالته الناجحة الأولى وطنيا في إمتحانات البكالوريا للنهار بقلم قناة النهار نشر في 22 جويلية 2021 - 16:57 بكالوريا شارك غرِّد 11 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=963410 اقرأ أيضا طالع هابط: الشيخ النوي يحث المواطنين على الحذر وإتباع الإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بكورونا قناة النهار 18 جويلية النهار ترندينغ: حادث مروع يودي بحياة 18 شخص بقسنطينة ويوتوبوز تقصف فندق بتلمسان بسبب البوركيني قناة النهار 10 جويلية القاتل الصامت .. مع حلول موسم الإصطياف تزايد في عدد الأشخاص المختنقين قناة النهار 03 جويلية عين تموشنت: هاجس المصطافين .. مصبات لمياه الصرف الصحي وأودية بالشواطىء قناة النهار 01 جويلية