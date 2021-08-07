هذا ماقالته جمعية أولياء التلاميذ عن تأجيل الدخول المدرسي

قال حميد سعدي رئيس الإتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، أنه تم عقد إجتماع صبيحة اليوم السبت. مع وزير التربية عبد الحكيم بلعابد في إطار سلسلة الإجتماعات مع الشركاء الإجتماعيين.

وأشار في ذات السياق، أنه تم التطرق إلى الدخول المدرسي المقبل، المقرر في 7 سبتمبر. مؤكدا أنه إذا إستمر الوضع الوبائي الحالي لا يمكن المخاطرة بحياة التلاميذ. وسنتخذ قرارات بتأجيله. مؤكدا أن القرار الوحيد والأكيد يرجع إلى اللجنة العلمية لمتابعة وتفشي فيروس كورونا