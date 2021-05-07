هذا ماقالته مروة بوشوشة بخصوص إعتزال الفنان محمد رغيس

علّقت الممثلة مروة بوشوشة التي إستضافها برنامج زابينغ رمضان على الفيديو الذي نشره مؤخرا الفنان محمد رغيس يعلن فيه إعتزاله الفن في الجزائر.

وقالت بوشوشة ان الفنان محمد رغيس يمر بظروف صعبة بسبب حياته الشخصية وقرار إعتزاله جاء في لحظة غضب.

وأضافت مروة انها تعرف أشياء عن الفنان رغيس الكثير لا يعرفها بحكم انه بحكم أنها صديقة ومقربة منه لا تعتقد ان قرار إعتزاله نهائيا.

وتابعت بوشوشة أن رغيس مر بفترة صعبة قرر فيها الإعتزال وسيعود عن قراره لأنه يحب مهنة الفن.

وقالت مروة أن رغيس تطور كثيرا في مجال التمثيل وتعلم من أخطاءه والدليل أنه لاق إعجاب كبير من الجمهور في مسلسل يما.