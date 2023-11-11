هذا ماقاله أيمن بن عبد الرحمان عقب إنهاء مهامه

عقب إنهاء مهامه اليوم قال أيمن بن عبد الرحمان اجدد شكري لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصي في تسيير الحكومة وبرنامج الرئيس.

وعلى هامش مراسيم تسليم وإستلام المهام بينه وبين الوزير الاوّل الجديد نذير العرباوي هنئ أيمن بن عبد الرحمان نذير العرباوي على إستلامه المنصب الجديد كوزبر اول وقال: “أهنئ اخي نذير العرباوي على الثقة التي نالها من رئيس الجمهورية”.

واضاف أيمن بن عبد الرحمان أن نذير العرباوي أهل لهذه الثقة واتمنى له كل التوفيق.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم نذير العرباوي وزيرا أولا جديدا خلفا لأيمن بن عبد الرحمان. وذلك بناء على الدستور، لاسيما المادة 91 (5و7) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 جوان سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

كما تم تعيين بوعلام بوعلام المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات، مديرًا لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة.