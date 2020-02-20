هذا ماقاله الرئيس تبون لماكرون بخصوص التدخل في الشأن الداخلي الجزائري

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه تحادث مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بخصوص العلاقة بين البلدين وخاصة ماتعلق منها بالتدخل في الشأن الداخلي الجزائري.

وكشف الرئيس تبون في حواره لجريدة “لوفيغارو” بأنه أكد للرئيس ماكرون بأن الجزائريين اليوم لا يرغبون في التدخل في شأنهم الداخلي، كما أن الجزائريين واعون جيدا وهم الوحيدون المسؤولون عن تقرير مصيرهم.

وأضاف الرئيس أنه قال لماكرون بأن الجزائريين اليوم يرفضون خطاب الإهانة و الإسلاموفوبيا، كما أن الجزائريين لهم غيرة حادة على سيادتهم الوطنية واستقلال بلدهم.

وكشف الرئيس في حواره بأن العديد من الجزائريين من أفراد الجالية بفرنسا كانوا يرغبون في الإنتخاب، لكنهم لم يذهبوا لصناديق الإقتراع خوفا من الإعتداء عليهم، مؤكدا بأن القضية قيد التحقيق و لن تتوقف ولن تدفن.